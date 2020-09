El sindicat USTEC denuncia la falta de mascaretes pels docents

A COPE CATALUNYA I ANDORRA hem tingut la visita d’en Ramon Font, portaveu de USTEC, Sindicat Majoritari de l’Ensenyament a Catalunya, i volíem conèixer quina era la seva opinió sobre la primera jornada viscuda en la tornada a les aules, en Ramon voldria fer un balanç més positiu, però tot i la il·lusió, és evident que tot s’està portant a terme en precari, i això estar causant por i nervis.

Mans, mascareta i distancia. De moment els protocols de neteja s’estan fent bé, però ja ens hem adonat que les existències de gel s’esgotaran aviat, respecte a les mascaretes veurem si són efectives, donat que la distancia no es pot respectar, i de nou les ràtios són les protagonistes, les distancies entre alumnes són poc més de quaranta centímetres, i tots sabem que la millor mascareta és la distància social. Aviat sabrem si aquestes mascaretes són realment efectives en aquests espais petits, en els que s ha de conviure durant força hores i la distància interpersonal és mínima.

Un altre tema que en Ramon Font ha destacat davant de la impossibilitat d mantenir distancies, és que tampoc s han facilitat equips de protecció individual, o sigui, epis, sabem que tenen un cost, però és obligatori i necessari dotar als treballadors d'aquestes eines.

Com a exemple, tenim a Israel, a on ha tornat a pujar la corba d'infeccions després que s hagin obert les escoles sense les precaucions necessàries. A l’altra cara de la moneda, tindríem a Corea del Sud, que tot i tenir unes circumstàncies molt més favorables tant en nombre d’infectats com de ràtios baixes a les escoles, ha arribat a la conclusió de què cal tancar els centres educatius.

Per en Ramon Font, ha arribat el moment que Bargalló inverteixi en protecció, professorat i sanitaris a les escoles sense esperar al fet que arribin les ajudes europees, donat que aquesta inacció sortirà molt més cara en tots els nivells.