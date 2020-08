El sindicat de Metges de Catalunya sol·licita tornar a l'assistència presencial en els ambulatoris

Metges de Catalunya (MC) insisteix a reclamar la incorporació de facultatius en els centres d’atenció primària (CAP) per poder assumir l’elevada demanda provocada per la pandèmia de la covid i per reduir la sobrecàrrega "extenuant" del personal mèdic del primer nivell assistencial. Avui a Migdia Cope-Catalunya i Andorra,el Doctor Josep María Puig, secretari General de MC ha parlat del tema.

El sindicat lamenta que la població pugui percebre una manca d’atenció per part dels metges de família a causa de la limitació de les visites presencials en els CAP. "Nosaltres volem veure els nostres propis pacients. El contacte personal i la continuïtat assistencial són fonamentals per a l’acte mèdic, però ens veiem limitats per la manca de facultatius i per les mesures de distància, protecció i higiene per prevenir els contagis que condicionen les capacitats físiques de molts centres, que no estan preparats per a això”. El doctor Puig tambè ha comentat que: " Els crivatges donaran el seu fruit, gràcies tambè al civisme demostrat pels que han participat". Pel que fa a la sanitat privada, el secretari general de MC ha recordat que : "La sanitat privada es va queixar que se la va obligar a paralitzar tota l'activitat i tambè han patit de la poca gent que els hi ha arribat afectats per la covid-19".

FALTEN PEDIÀTRES

La pediatria d’atenció primària també es veu afectada per la manca d’especialistes que llasta l’organització de l’assistència als infants durant la pandèmia. Amb tot, la majoria de centres realitzen les revisions pediàtriques, tot i les limitacions, i segueixen el calendari vacunal, especialment amb els nounats i els menors de sis anys, segons MC.

Pel que fa a la recuperació de l’activitat ajornada durant el pic de la pandèmia, els facultatius la condicionen a la incorporació de més professionals i a l’evolució de l’epidèmia.