El sindicat d'Infermeria de Catalunya denuncia la no renovació de contractes durant la pandèmia

El sindicat d’infermeria SATSE avisa que no s’estan renovant alguns contractes de professionals sanitaris que s’han incorporat durant l’epidèmia. Reclamen que es mantinguin les plantilles actuals, almenys, fins al febrer de l’any que ve.

Argumenten que caldrà reforçar l’atenció primària, per fer el seguiment de nous infectats i els seus contactes. També reprogramar tots els pacients amb altres patologies a qui se’ls havien ajornat els tractaments i sobretot, per evitar el col·lapse dels hospitals si hi ha un repunt de casos.

Els metges residents de l’àrea metropolitana nord de Barcelona, es queixen que, en plena pandèmia, han cobrat menys de 1.000 euros al mes. Tot i que els dos últims mesos han fet jornades de 12 hores, se’ls han tret els plusos per guàrdies. Això ha fet que l’extra de 500 euros que cobraven en mesos normals hagi desaparegut de les seves butxaques.

Els professionals denuncien aquesta precarietat en una carta que han enviat a l’Institut Català de la Salut (ICS). La resposta és que miraran de donar solucions cas per cas, tot i que avancen que la seva situació no es pot comparar amb la d’altres metges, perquè encara s’estan formant.

El problema és que el sou base dels residents és massa baix. Parlem de 960 euros que, en situació de normalitat, els metges complementen amb plusos de nocturnitat i caps de setmana per poder complementar els ingressos.

