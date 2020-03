Sindicat d'infermeria de Catalunya: "Als propers dies les coses encara aniran a pitjor"

El Consell General d'Infermeria d'Espanya, que acull a uns 307.000 professional del sector, ens dona una informació important: Avisa que no permetrà que es continui treballant sense disposar dels mitjans necessaris que evitin posar en perill al seu personal a causa del Coronavirus. El president d'aquest Consell, Florentino Pérez Ralla, ha explicat a través d'un vídeo que les infermeres i infermers estan soportant una càrrega de feina molt elevada sense recursos ni els equips necessaris per treballar, la qual cosa ha fet que la seva feina es converteixi en un risc per a la seva salut.

De tot això hem volgut parlar amb el David Carvajales, que és el Secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria de Catalunya. “Aquí a Cataluna s'està vivint tot amb dificultat. Estem ara en una fase en la que ja no es tracta de maximitzar els beneficis, sinó de minimitzar les pèrdues. Tota la professió està totalment entregada al sistema sanitari i a la ciutadania, per donar la millor atenció possible, però necessitem una previsió. I això és important. Necessitem que totes aquelles infermeres que estan contractades a temps parcial, el seu contracte s'ha de modificar i han de passar a ser contractades a jornada complerta. Necessitem una previsió de contractacions, ja. Per un altre banda necessitem la provisió d'equips de protecció individual. És molt difícil saber si estan arribant a tot arreu, però de moment això sembla que si s'età fent. El fet d'haver de coordinar molts centres, amb molts proveïdors, dificulta molt fer un seguiment efectiu de tot en situacions de crisi com aquesta”.

Preguntats sobre si es veuen recolçats per la Generalitat, la resposta del David és que “La Generalitat està prenent mesures generals, que no es concreten en cap professió concreta. Sembla que per fi s'ha arribat al punt d'oblidar la política i prendre decisions basades en la ciència. S'ha de ser valent, i s'han de prendre les mesures necessàries, perquè tot indica que encara estem en la pujada de la cresta de la onada, i això no farà més que empitjorar, encara que sigui dur de dir”.