La Síndica de Greuges repassa l'actualitat a COPE

Maria Assumpció Vilà és la Síndica de Greuges de Barcelona i, una vegada més, ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" per parlar de l'actualitat. "Sé que portem més de 40 dies a casa, comprenc que està sent dur i difícil per als ciutadans, però no ens podem relaxar ni molt menys. A partir d'aquest cap de setmana podran sortir els infants. Nosaltres pensem que és una bona decisió, però sobretot que tothom actui amb responsabilitat i no ens relaxem, que això em fa molta por. Tothom està desitjant anar a veure a la família, als avis... entec que hi ha ganes de veure'ls, però poder sortir no vol dir això. No es poden fer visites a ningú". Un altre tema amb el que volem parlar amb la Síndica és el de les queixes rebudes en matèria de Cossos de Seguretat: "Els ciutadans s'han queixat sobretot d'un tracte no massa acurat de la Guàrdia Urbana. També tenim alguna queixa de la Guàrdia Civil, però aquesta l'hem traslladat a altres organismes perquè no es competència nostra. Hi ha un Real Decret el dia 14 de març que limita la circulació de la població. Però no hi ha una norma exacta que digui com es castiga això. S'està fent servir la polèmica llei de Prevenció de Seguretat Ciutadana, i algunes vegades hi han hagut actitus no massa justificades i potser desproporcionades dels agents. De tota manera he de dir que nosaltres rebem queixes, perquè nosaltres sempre rebem el pitjor que està passant a tot arreu, però s'ha de dir que en general els cossos de seguretat estan fent una feina estupenda. Totes aquestes queixes s'hauran de revisar una a una, clar.