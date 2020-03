La Síndica de Greuges de Barcelona: "Espero que les empreses no aprofitin per acomiadar a gent"

Maria Assumpció Vilà és la Síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona, i ha volgut passar pels micròfons d'“Herrera Cope Catalunya i Andorra” . “Deixeu-me que comenci donant una notícia positiva, i és que per fi el 061 deixarà de ser de pagament. Nosaltres fa temps que havíem demanat que el 010, que és un servei de l'Ajuntament, deixés de ser de pagament, però al menys, hem aconseguit que ja sigui gratis trucar al 061. De tota manera hem de cridar a la calma, he sentit xifres que diuen que en un dia s'han arribat a tenir 18.000 trucades, així que jo demano a la població que si no és realmente necessari no truquin al 061”

A la Maria Assumpció li hem preguntat quin paper ha de jugar la Síndica de Greuges en tota la gestió del problema del Coronavirus a Barcelona: “És una crisi sanitària, elque hem de fer és fer cas de les autoritats sanitàries. El nostre primer contacte és amb l'Ajuntament, i hem de fer el que determini i mani l'Ajuntament. Després la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya també està donant unes pautes. Això s'ha convertit en una pandèmia, que és una paraula que fa molta por però hem de recordar que només significa que la malaltia s'ha extés per diversos païssos. El que jo recomano és seguir les instruccions que s'estan donant i confiar en el sistema sanitari, i intentar no col.lapsar-lo”.

També la Síndica està rebent moltes trucades de pares “Els col.legis i instituts tancaran a tot Catalunya, i hi ha pares que no tenen cap opció a l'hora de deixar als seus fills a càrrec d'algú. Molts pares poden contractar cangurs, deixar les criatures amb els avis... però sempre hi ha casos que no poden fer res de tot això . A més hem de tenir en compte que les persones grans tenen més risc, així que portar els nens a casa dels avis pot tenir un risc afegit. Moltes empreses tancaran o faran que la gent treballi des de casa, i aquests pares i mares podran estar amb els fills.El que demano és que la patronal no aprofiti per acomiadar treballadors, que tothom sigui responsable. I volem veure què passa amb les empreses i com es comporten, pero espero que ningú pensi que la solució està en acomiadar a la gent”.