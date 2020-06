Sindica de Barcelona: "La situació dels sense sostre a Barcelona probablement empitjorarà"

Quantes persones viuen als carrers de Barcelona ? per desgràcia cada vegada més, i la pandèmia i la crisi econòmica que estem vivint estan empitjorant aquesta situació. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà ha fet un estudi on analitza a fons la situació dels sense llar a la capital de Catalunya. Ella ens explica les conclusions d'aquest estudi: "Aquest és un tema que ens preocupa molt, i des del primer dia que estem aquí. És un fenòmen que sempre ha estat present, i que ha crescut. Fa molts mesos que vam veure la necessitat de fer aquest estudi, per saber què està passant amb els sense sostres, quina situació viuen. I la veritat és que la situació de pandèmia ha deterioriat molt la seva vida, encara més. L'Ajuntament i les entitats han obert un pavelló per aquestes persones, que no tenen casa, que no tenen sostre. De moment molts tenen aquest sostre, un pavelló de la Fira, però la situació és angoixant. No hi ha cap previsió que ens digui que això pot millorar. Al contrari, és probable que més gent perdi la casa, perquè ve una crisi econòmica gran, i això portarà a agreujar el problema dels sense sostre. Avui hem fet públic al nostre web un anunci per demanar a l'administració i a les entitats un seguit de punts per millorar la vida de les persones sense llar.