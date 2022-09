El síndic de greuges actua d'ofici als equipaments de la GUB

La sindicatura de greuges de Barcelona ha actuat d'ofici per analitzar l'estat i el funcionament dels equipaments policials de la guàrdia urbana i per aquest motiu parlarem amb el síndic de greuges de BCN, David Bondia.



- Per què ha entrat d'ofici la sindicatura per analitzar el funcionament dels equipaments de la guàrdia urbana?



Ho vam replantejar a finals del 2021 on ens vam adonar que ningú estava veient el que estava passant amb els equipaments sobretot amb les comissaries de la guàrdia urbana i vam voler anar a veure com estava i en quines condicions treballen. Vam decidir fer visites de les deu comissaries de la guàrdia urbana Barcelona, hi ha una per districte. També vam decidir fer una visita al centre de comandament conjunt de guàrdia urbana, mossos, bombers i serveis d'emergències mèdiques, a la divisió de trànsit de la zona franca i una altra a l'oficina dels mossos d'Esquadra. Tot això ho vam fer perquè a finals de juliol del 2021 vam decidir té que la persona que fos detinguda, no s'enviava directament a la comissaria de la guàrdia urbana sinó als mossos.



Després de fer aquestes visites, vam realitzar un informe on vam poder treure coses positives i negatives com per exemple les millores que s'han de realitzar.



De fet, hi ha algunes propostes com per exemple incloure més dones el cos de la guàrdia urbana, una altra per al tractament de les violències masclistes, però també vam destacar altres coses que s'han de millorar com poden ser les comissaries de Mossos d'Esquadra, es van crear i es van construir expressament per ser-ho, no va passar el mateix amb la guàrdia urbana, ja que són edificis que s'han rehabilitat.