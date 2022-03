El síndic de Barcelona proposa a l'Ajuntament habilitar espais per fer-hi botellades a la ciutat.

El síndic de Barcelona ha proposat a l'ajuntament habilitar espais per botellades a la ciutat. Parlarem amb David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona.



- De què tracta aquesta proposta?



La idea l'hem de contextualitzar, es va realitzar a dins del marc de la taula de la nit cívica i segura. La primera reunió es va fer el novembre de l'any passat, vam estar en aquesta taula i vam constatar que hi havia poca representació del jovent. Si es vol abordar aquest tema que afecta la gent jove, han de participar. Ens vam comprometre a fer un informe dels botellots i és el que vam presentar. Va haver-hi debat perquè sabem que els botellots són il·legals, però s'està abordant des del punt de vista comitiu i policial, per tant, no s'està solucionant i creiem que el que s'hauria de fer és gestionar els botellots.



Vam presentar un informe sòlid de 100 planes on plantejaven moltes propostes i sobretot des d'una perspectiva de reducció de danys. Creiem que s'ha de buscar un equilibri entre el dret al lleure i el dret al descans. Vam proposar per solucionar els problemes de convivència amb altres models d'oci nocturn, com per exemple, obrir espais públics de centres cívics perquè la gent jove pugui anar-hi. En cap moment estem fomentant el consum d'alcohol o drogues com s'està dient, tampoc estem incentivant la creació de rocòdroms per als botellots, sinó que en el cas que hi hagi botellots, fer-ho en espais accessibles on no molestin als veïns i fer-ho amb condicions de pedagogia sobre el consum d'alcohol i de drogues.

Tot això ve del fenomen que es va produir a les festes de la Mercè, es van fer a plaça Espanya i a Bogatell. Va ser el moment perfecte, acabat el confinament, l'oci nocturn estava tancat, però ara mateix no estem parlant d'això, estem parlant que els botellots no és un fenomen puntual, ja existia als anys vuitanta i crec que s'ha de gestionar i per això proposem aquestes alternatives per donar solució a la problemàtica.