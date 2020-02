"Simulacre" a Sabadell per a poder aplicar la tecnologaa 5G a la medicina

L'epidèmia de la por al coronavirus ha pogut amb el Mobile World Congress, però no amb les activitats ciutadanes que es desenvolupen sota la seva influència, ni amb les innovacions que s'impulsen a Barcelona i també a l'àera metropolitana, que són laboratori del 5G. Precisament, utilitzant aquesta tecnologia, ahir a Sabadell es va fer una prova pilot d'un nou sistema que promet revolucionar l'assitència mèdica en casos d'emergència. Es tracta d'unes ulleres amb una càmera integrada que incorpora 5G.

Avui hem pogut parlar amb el doctor Lluís Renter, que és el responsable del programa de telemedicina pediàtrica del Parc Taulí, i a més l'ideòleg d'aquesta iniciativa.

“La idea se me ocurrió hace un par de años, después de ver a un policía municipal con un desfibrilador. Hacía ya algunos años que habíamos empezado a desarrollar todo lo que es el programa de telemedicina para un paciente pediátrico crítico de nuestro hospital. Además yo vengo de un pueblecito pequeño del Pirineo aragonés, y eso siempre hace que pienses que no tienes los mismos recursos que en las grandes ciudades, y un día paseando por Barcelona me fijé que en los coches de la Guàrdia Urbana aparece un logo que indica que llevan un desfibrilador. Y pensé que si alguna vez un guardia urbano tuviera que usarlo, sería interesante que pudieran contar con un profesional que pudiera ayudarles. Eso se podía hacer ya con 4G, pero el 5G lo hace más fácil por que consigue que haya más velocidad y nitidez enviando señales”

La prova pilot que es va fer ahir va ser una simulació en el que un nen tenia un atac d'epilèpsia enmig del carrer “Si, fue como un laboratorio, queríamos enseñar a todo el mundo un posible uso de la tecnología 5G. Un niño gritaba ayuda, y un policía se acercó, y lo que hizo fue, mediante estas gafas, contactar con nosotros, y nosotros le íbamos guiando. Son unas gafas que funcionan con la voz, de manera que puedes tener las manos libres. Puedes hacer zoom sobre la zona que quieras... esperemos que sea una herramienta muy útil tanto a pie de calle como en hospitales”