Sidecars presentarà TRECE al Palau Sant Jordi

Sidecars tornen al panorama musical amb el seu nou treball, 'Trece', un disc que atresora el millor de si mateixos en uns temes que transpiren naturalitat, elegància, soltesa, empenta i harmonia. Una col·lecció imbatible de cançons amb melodies adherents i tornades inapel·lables que els situa davant el millor disc de la seva carrera.



El trio madrileny de l'Albereda d'Osuna format per Juancho (guitarra solista i veu), Gerbass (baix) i Ruly (bateria), presenta al seu setè disc amb onze noves composicions produïdes entre el mateix Juancho i el seu productor habitual, el prestigiós enginyer d'enregistrament britànic NigelWalker, en un exercici simbiòtic que s'ha saldat amb un resultat que, més enllà de fer les delícies dels seus múltiples seguidors, els guanyarà per a qualsevol degustador del pop-rock d'alta qualitat. Parlarem amb la banda per saber més detalls.

- Per què li vau dir Trece?



El disc que es diu així perquè vam sentir que la vida ens enviava senyals, tot i que no som molt místics, però el número 13 ens perseguia per tot arreu i vam sentir que li havíem de dir així. És bonic que a la mateixa convivència d'un disc surti el nom de l'àlbum.



- Quina mena de senyals rebíeu?



Abans de començar a gravar, Juancho ja venia dient que se'l trobava per tot arreu. I just abans d'entrar a gravar una de les seves cançons es deia així. De cop i volta el veien per tot arreu com per exemple faltava només la bola número 13 del Villar, l'estudi estava al número 13 missatges enviat a les 13: 13. El títol hi van posar just després quan ja quasi estava tot gravat.



- El nou senzill 'Caballossalvajes' tracta sobre l'amor?



Sí que és una història d'amor i parla sobre la por a perdre'l. Tractar també sobre el síndrome de l'impostor, és a dir, quan t'aixeques cada dia i penses que ets una farsa, pensar que tens massa sort per tenir el que tens i que en algun moment tot acabarà i mentrestant aprofitar-ho al màxim tot el que es pot.

*Entrades pel concert al Palau Sant Jordi de Barcelona (divendres 23 Desembre).

https://palausantjordi.barcelona/es/sidecars