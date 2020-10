"Shinrin-yoku, o banys de bosc a Catalunya

Cada vegada és més necessària la desintoxicació digital, la possibilitat d'abandonar temporalment els dispositius de connexió a internet, especialment el telèfon mòbil.

Anar a passejar pel bosc és una experiència saludable i relaxant ho sap gairebé tothom. Aquest estiu, després dels mesos de confinament, molta gent ha redescobert aquesta sensació d'estar envoltat de verd, al mig de la natura i sense els sorolls de la ciutat, una sensació que provoca calma i un intens benestar. Els japonesos fa temps que ho saben, i fins i tot ho han batejat: shinrin-yoku, que en català traduïm per 'banys de bosc'. Està comprovat científicament que el contacte amb la natura té efectes positius per a la salut.

"Shinrin-yoku, o banys de bosc, és una pràctica que es va originar al Japó el 1982 com a part d'un programa nacional de salut dissenyat per reduir els nivells d'estrès de la població. Els banys de bosc promouen la salut i tenen com a objectiu millorar el benestar, alleujar l'estrès i fomentar el repòs.

Aquests anomenats banys de bosc es basen en els principis d'atenció plena: obertura dels sentits a l'atmosfera, inhalant l'aire fresc i fomentant una "connexió emocional amb el paisatge".

Els beneficis dels boscos per a la salut:

Menys exposició al soroll i a la contaminació de l'aire. Restauració de l'estrès, restauració psicològica i fisiològica. Sistema immunitari enfortit a través del contacte amb la natura. Augment de l'activitat física i reducció de les taxes d'obesitat. Millors contactes socials.

Rutes per connectar amb la natura per Catalunya:

S'acaba de publicar la guia 'Baños de bosque. 50 rutas para sentir la naturaleza' (Alhenamedia), 9 d'ells a Catalunya, amb una descripció i informació pràctica detallada sobre com arribar a cada punt de partida, quants metres recorrerem i què cal fer per gaudir al màxim de cada paratge. "És la primera guia pràctica de rutes de banys de bosc amb dades concretes que es fa a l'estat", explica l'editorial.

Et proposem cinc rutes o boscos de Catalunya que es recullen. Hi trobareu molta més informació a la guia: