Sharon Corr aterra a la sala Barts dins del festival del mil·lenni

SharonCorr presenta el seu tercer treball en solitari després de la separació de la banda de pop celta TheCorrs, creada amb els seus germans als anys noranta i amb la qual va arribar a vendre més de 45 milions de discos. El nou treball de SharonCorr va veure la llum el mes de setembre passat i porta el títol de 'TheFool & TheScorpion'. Hi ha fet un gir als seus habituals sons celtes introduint un aire més intimista. El dia 27 de gener l'artista SharonCorr actuarà al festival mil·lenni de Barcelona. Ens dona més detalls la mateixa artista.



- Amb la banda "TheCoors" vau vendre més de 45.000 còpies, ets tota una llegenda en el món de la música.



Va ser un èxit increïble, però també hem treballat moltíssim fent moltes gires, component i tocant arreu del món. Hem tingut molta sort i entre nosaltres hi ha màgia i ho fem tot des del nostre cor.



- El passat mes de setembre vas treure el seu tercer disc en solitari "ThefoolandtheScorpion". Que trobarem en aquest nou disc?



Hi ha de tot, és un camí per la meva vida des del 2015 fins al 2019. Les cançons són molt variades i amb molta emoció, per mi és com poesia. Cada cançó la podria definir com un univers petit de la meva vida, hi ha temes tristos, amb ràbia, romàntics... hi ha una mica de tot.



- Quina diferència hi ha de produir solitari o en grup?



Quan faig feina sola soc la jefa, però he de reconèixer que les dues coses són bones. Quan es produeix amb altres persones o en el meu cas amb els meus germans, has de tenir més paciència quan ajuntes totes les idees.