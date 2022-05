Sharenting o el perill d'exposar la imatge dels fills en Internet

Abans eren els àlbums de fotos, ara són les xarxes socials; abans les teves fotos familiars només les veien els més propers, ara ho pot fer qualsevol.

La pràctica dels pares d'usar les xarxes socials per a mostrar detalladament la vida social dels seus fills a través de fotografies o vídeos es denomina sobreexposició filial i en anglès es coneix amb el terme sharenting.

Es tracta d'un anglicisme que prové de share (compartir) i parenting (paternitat) i que consisteix a documentar la vida dels menors en les diferents plataformes digitals i la rellevància de les quals ha adquirit tal importància que el diccionari britànic Collins ho va incloure en les seves pàgines en 2016.

Molts progenitors pensen que aquesta pràctica no és perillosa, sense ser conscients que existeixen importants riscos, com el ciberassetjament, el robatori de dades, el grooming (assetjament i abús sexual en línia) o la suplantació d'identitat.

Una vegada que es publica un contingut, es deixa de tenir control sobre ell.

De fet, l'estudi EU Kids En línia assenyala que el 89% de les famílies espanyoles comparteix almenys una vegada al mes imatges o vídeos dels seus fills i únicament el 24% dels pares pregunta als seus fills si estan d'acord que es comparteixin aquestes fotos, quan -segons aquest mateix estudi-, el 42% dels menors sent vergonya dels continguts que els seus pares pugen a Internet.

Hi han 7 recomanacions per a fomentar la responsabilitat digital entre els pares:

1. Protegir la intimitat dels menors: en compartir contingut en internet se'ls crea una empremta digital, per la qual cosa es deixa rastre en les diferents webs per on es navega. Per això, és important no publicar dades personals, així com pixelar la cara dels menors.





2. Elecció de les diferents xarxes socials: no totes les plataformes són tan massives a nivell usuaris com Instagram i Facebook, per la qual cosa és important no sols triar on es comparteixen els continguts sinó també el nivell de privacitat amb què es fa.





3. Informació encoberta: “una imatge val més que mil paraules”. D'aquí la importància de tenir bastant cuidat quan puges una foto o un vídeo a una de les plataformes. El motiu? De manera inconscient estàs mostrant detalls de la teva vida personal, com, per exemple, la ubicació: on vius, el parc que freqüentes amb els teus fills, etc.

4. Triar bé el contingut a publicar dels menors: és una bona manera d'evitar que els nostres fills en un futur siguin objecte de bullying o ciberbullying en el col·legi. Una imatge innocent del teu fill que ara et sembla divertida, li podria arruïnar la infància i fins i tot la seva carrera laboral.





5. Comunicació amb els menors: abans de publicar res i si el menor és prou major, l'ideal seria mantenir una conversa amb ell i consensuar junts quan publicar o enviar una imatge.





6. Aprendre sobre Internet i la privacitat de les xarxes socials: els progenitors han de familiaritzar-se amb les polítiques de privacitat de les xarxes socials per a saber si les publicacions són visibles per a tot el públic o només per a familiars i amics.





7. Ull amb els perfils falsos: és de vital importància tenir consciència d'aquelles persones que tenim agregades en els nostres perfils de xarxes socials. Avui dia l'existència de perfils falsos abunda en cadascuna de les plataformes, per la qual cosa és important fer un repàs de totes i cadascuna de les persones que ens segueixen, abans de publicar qualsevol imatge personal d'un menor.

“El més important és tractar de fer veure als pares el risc que pot arribar a tenir un mal ús de les xarxes socials”, declara a Migdia a COPE Catalunya, Eduardo Cruz, CEO de Qustodio.

“Educar d'una forma sana als menors en l'àmbit digital, passa primer perquè els progenitors coneguin bé els riscos i perills que existeixen i actuïn amb l'exemple. I, així, no caure en el gastat ‘Fes el que dic, no el que faig".