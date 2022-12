Om Shanti celebra cinc anys

Om Shanti és un programa de comunicació pioner a Catalunya, especialitzat en medicina complementària, alimentació saludable i productes naturals. Al llarg dels anys, aproximadament 250 empreses, terapeutes i orientadors han escollit els serveis de Judit Diego. Avui la tenim al programa per saber més detalls.



- Com definiries Omshanti?



És el projecte de la meva vida que té tota la meva essència i professionalment és un projecte pioner de comunicació global especialitzat en medicina complementària és a dir en el món de les teràpies amb alimentació saludable. També vull esmentar els productes naturals que fa molta bona feina per al nostre organisme.



- Ens tornem a retornar amb els productes que teníem fa dècades?



Sí i de fet i vull puntualitzar en un altre aspecte, he estat l'única periodista del sector eco i bio a Catalunya que ha utilitzat tres canals i tot va ser degut a l'èxit que et vaig tenir en un espai a Herrera Cope i Catalunya on vaig fer un canal a YouTube i des de fa un any transformat en un gabinet de comunicació amb orientadors, terapeutes i empreses ecològiques. La suplementació natural cada vegada té un paper més important, la gent no només vol transformar la seva vida amb una alimentació més saludable, sinó que també vetlla per trobar aquelles d'eines que l'ajudaran a empoderar el seu organisme, és a dir, sanar i transformar-lo.



- D'on va sorgir la idea?



Fa vuit anys vaig patir un dolor psicosomàtic que estava situat al plexe solar, concretament a l'esòfag. Estava constantment una mica limitada a causa dels dolors què vaig patir més de tres anys i mig. Vaig realitzar diferents endoscòpies i tota mena de proves mèdiques i no van trobar que paràmetre estava alterat, per tant, el que sentia com a dolor físic i orgànic havia estat totalment promogut per les emocions enquistades.