S'han de fer les eleccions del 14F a Catalunya?

El govern català ha assegurat que el divendres es prendrà en la taula de partits la decisió "denitiva" sobre si mantenir o ajornar les eleccions catalanes del 14 de febrer, i que aquesta decisió ja no es modicará. Hem parlat d'aquest tema amb el politòleg i professor col.laborador de la UOC, Ernesto Pascual. El govern català ha subratllat que la situació sanitària a Catalunya pel coronavirus és "greu" i que això ha de fer reexionar sobre com afecta als comicis. En aquest sentit, ha advertit que l'escenari sobre la pandèmia és incert, perquè ja hi ha tants positius que no es pot detectar l'origen del contagi, i no preveu que per a l'inici de la campanya electoral la situació hagi millorat. El Govern català ha explicat que el dijous hi haurà una nova reunió tècnica per a valorar les dades sanitàries i preparar la trobada del divendres amb els partits, en els quals es prendrà la decisió denitiva. En el cas que s'opti per ajornar els comicis, el govern català ha assegurat que els serveis jurídics de la Generalitat i el departament de Processos Electorals ja estan estudiant aquest escenari i què comportaria jurídicament. Si s'acaben posposant les eleccions, el Govern es reuniria de manera extraordinària per a aprovar el decret d'ajornament i ha assenyalat que la voluntat és que aquest decret ja incorpori la nova data de convocatòria. Per a triar aquesta nova data, des del govern s ha exigit que es triï en consens amb els partits i tenint en compte les projeccions dels experts i les autoritats sanitàries sobre quan hi haurà garanties que la corba de contagis estarà "de baixada" i no hi haurà incertesa. Més informació a cope.es/barcelona