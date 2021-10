Setmana Mundial de la donació de plasma. Com es celebrarà a Catalunya?

Estem en plena setmana de la donació de plasma, des del dia 4 fins al dia 10 d'octubre. Per saber com estan les donacions de plasma Catalunya parlarem amb el director del banc de sang i teixits, el Dr. Enric Contreras.



- Com estan les donacions de plasma a Catalunya?



Molt bé, hem doblat en els últims cinc anys, però encara estem lluny de ser autosuficients.



- Per què serveix la donació de plasma?



Quan dones sang de forma convencional també dones plasma perquè aquesta sang quan arriba el banc de sang es divideix en tres components, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma.



Amb el plasma que obtenim de les donacions convencionals no en tenim prou per cobrir les necessitats de plasma que hi ha a Catalunya i per això fem donacions de només plasma. Donar plasma significa una punxada igual que la donació de sang, però has d'estar connectat a una màquina que s'anomena separador cel·lular i aquesta màquina agafa la teva sang i es queda només el plasma i retorna la resta en el donant.



- Quant de plasma cal a Catalunya?



Passeu tu suficients, caldrien unes 60.000 donacions de plasma, però és aquesta pregunta me la fas l'any que ve ja no seran 60.000 segurament seran 65.000 perquè hi ha un creixement molt important de les necessitats de plasma arreu del món.



- Per què puja aquesta necessitat de plasma?



Perquè el plasma s'utilitza de dues maneres per un costat s'administra intravenosament com una transfusió de sang, però no només de plasma i això es fa servir per exemple davant de pacients que tenen hemorràgies greus. El plasma també es pot fraccionar i d'aquí s'obtenen uns medicaments que només poden sortir del plasma, medicament s'anomenen immunoglobulines i són les defenses que fàbrica nostre cos contra les infeccions.