Setmana europea de l'FP. Què és l'FP Dual?

Barcelona i Tarragona són dues de les ciutats on se celebraran a partir del proper dia 16 trobades amb estudiants amb motiu de la Setmana Europea de la FP.

Joves ambaixadors de la xarxa Somos FPDual exposaran la seva experiència personal a nois i noies en un moment en què han de decidir els propers passos a l'hora d'escollir estudis.

Els nois i noies interessats a resoldre tots els dubtes sobre la modalitat d'ensenyament dual podran assistir a les Fires de l'ocupació de Segur de Calafell i Tarragona, al Projecte Singulars del SOC i a les trobades organitzades per la Cambra de Comerç de Tarragona dins del programa PICE.

A Barcelona, participaran a la Conferència Mundial d'Educació Superior (WHEC2022) que se celebrarà a la ciutat comtal del 18 al 20 de maig.

Somos FP Dual és una xarxa formada per joves que estan estudiant o s'han graduat a FP Dual i que estan disposats a explicar la seva experiència per mostrar a altres estudiants els avantatges d'aquest model d'ensenyament que es desenvolupa sobretot dins de les empreses.

Els ambaixadors de Somos FP Dual estaran també a centres escolars de Sevilla, Màlaga, Cadis, Granada, Ciudad Real, Madrid, Pamplona i Tudela continuant el treball començat el 2018.

Segons Lorena Castellanos, graduada en FP Dual i secretària tècnica de Somos FP Dual, “Si els joves no coneixen que hi ha una modalitat que els permet formar-se en un centre educatiu i en una empresa, com poden triar aquesta opció? Per això, la nostra xarxa celebra un any més la Setmana Europea, permetent que centenars de joves coneguin un camí més per emprendre el seu futur, a més de trencar amb els estigmes a través de les nostres històries d'èxit”.

Des que es va instaurar la FP Dual a Espanya el 2012, només un 4% dels estudiants escull aquesta modalitat, bé perquè ni tan sols la coneixen o perquè no s'ofereix als centres davant de la manca d'empreses on realitzar els estudis.

Conscients d'això, la Fundació Bertelsmann i LIDL Supermercats van decidir el 2018 crear una xarxa de joves estudiants de FP Dual que esdevinguessin ambaixadors del model i que, a través de les seves experiències personals, animessin altres nois i noies a realitzar aquests estudis.

Al projecte s'hi va unir aviat la Cambra de Comerç d'Espanya, que va incorporar el cofinançament del Fons Social Europeu. Somos FP Dual compta ja amb 145 ambaixadors de tots els punts d'Espanya que van realitzar l’any passat 105 trobades en què van informar 9.466 estudiants.

Els joves espanyols troben dos grans problemes a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral: d'una banda, la bretxa existent entre la seva formació i les necessitats reals de les empreses; per un altre, l'escassetat de vocació per a determinats llocs, la qual cosa provoca escassetat de mà d'obra qualificada.

Per a solucionar tots dos problemes, es va posar en marxa l’any 2012 el nou model d'ensenyament FP Dual, del qual enguany es compleixen deu anys, que permet als joves cursar gran part dels seus estudis en l'àmbit de l'empresa, i a més reben una remuneració per això. I els números ho avalen, perquè la inserció laboral d'aquests nois i noies és d'un 70% i arriba fins i tot al cent per cent en alguns programes.

La nova Llei de Formació Professional es va aprovar definitivament al Senat el passat 23 de març (Llei orgànica 3/2022, de 31 de Març). El text ha estat fruit d'un intens procés de participació que va començar a la fi de 2020 i en el qual han intervingut el sector empresarial, les comunitats autònomes, diversos departaments ministerials, interlocutors socials, nombroses associacions i entitats i també la ciutadania.

A més, ha comptat amb els informes favorables del Consell Escolar de l'Estat, el Consell Econòmic i Social, el Consell General de la FP, Conferències Sectorials i del Consell d'Estat. Ara només queda que els estudiants coneguin els seus avantatges i s'animin a preparar-se sota aquest model de formació que els obrirà les portes al mercat laboral.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el membre de la fundació Bertelsmann, Guillem Salvans (àudio).