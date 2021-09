La setmana del llibre en català mesura la salut de la lectura a casa nostra

Fins al dia dinou de setembre gaudirem en el Moll de la Fusta de la setmana del llibre en català i en el programa d'avui parlarem al president, Joan Carles Girbés.



-Després de les imatges que ha deixat aquest cap de setmana podem confirmar que està tenint un gran èxit.



La veritat és que no pot anar millor, el temps ho ha respectat, era una part important i ens va fer patir fins a l'últim moment. La gent ha vingut amb moltes ganes en aquests primers dies, només en el cap de setmana, vam estar al voltant de les 22.000 persones que ens van venir a veure. En molts moments del dia sobretot dissabte i diumenge va haver-hi una gran venda.



-La pandèmia ha convidat a la gent a submergir-se en els llibres?



Sense cap dubte, el confinament ha portat coses dolentes i en el cas del llibre ens ha portat un punt d'esperança en la lectura. Aquesta solitud que hem patit ha fet que reconnectem de nou o per primera vegada amb el llibre. Hem tingut més temps lliure i el llibre és un company perfecte el repte estarà en el fet que siguem capaços de consolidar aquests lectors que s'han apropat al món del llibre.



-Creus que el format del llibre en paper clàssic és molt millor que el digital?



Persona al món de la literatura amb el pas del temps i sobretot en els últims anys ha evolucionat cap altres formats què són complementaris com també hi ha l'audiollibre. Els nous formants l'únic que fan és ampliar la base lectora i augmentar les possibilitats a l'hora de triar. Fins i tot en el moment del confinament quan era molt difícil accedir el llibre en paper, va continuar imposant-se el llibre electrònic. El llibre en paper té avantatges com que mai es descarrega o si cau no es trenca.



-Fa la sensació que la salut del llibre en Català és bona.



Vivim uns temps en l'edició del llibre català extraordinari, d'una banda des d'un punt de vista a creatiu tenim una producció d'un talent extraordinari i amb un públic de lectors fidels. Des del punt de vendes en l'àmbit de la cultura, el llibre s'ha mantingut bastant bé durant aquest temps, les últimes dades que tenim és que un de cada tres llibres que es ven a Catalunya és en català.