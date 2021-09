“Al setembre l'atur podria baixar en un total de 3,34 milions d'aturats en finalitzar el mes"

Els sindicats han alertat aquest dijous que el mercat de treball a Catalunya encara presenta un fort component estacional i han subratllat que els nivells d'atur continuen per sobre els volums previs a l'esclat de la pandèmia.

Coincidint amb la publicació de les dades d'atur registrat corresponent al mes d'agost, Comissions Obreres (CCOO) ha destacat que, malgrat una "lleugera millora" de l'ocupació i la dinàmica econòmica, encara hi ha més de 390.000 persones desocupades a Catalunya.

En un comunicat, el sindicat també ha remarcat que la crisi econòmica provocada per la covid-19 afecta en major mesura a les dones que als homes i denúncia "l'abús" de la contractació temporal.

Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social, les dones representen gairebé el 58% del total de persones aturades a Catalunya.

Quant a la contractació, un 88% dels contractes que s'han signat a l'agost són temporals, un percentatge que CCOO considera "elevadíssim" i que posa de manifest "la inestabilitat laboral" que pateixen bona part dels treballadors al país.

En aquest sentit, el sindicat veu "urgent" que s'apuja el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i s'equipari, com a mínim, a l'IPC previst del 3%. Alhora, demana que es tirin endavant polítiques que afavoreixen la reactivació econòmica i que es dissenyin polítiques actives d'ocupació per aquelles persones que provenen dels sectors més castigats per la pandèmia.

PIMEC veu les dades d'atur com un "miratge"

PIMEC ha assegurat que les dades d'ocupació del mes d'agost són un "miratge". Tot i la disminució en el nombre d'aturats per sisè mes consecutiu a Catalunya, la patronal ha destacat l'impacte estacional del turisme, amb el punt més àlgid de demanda en aquest període.

Així mateix, la confederació ha advertit que la reducció de les persones aturades no s'ha traduït en un increment d'afiliats, la qual cosa indica la "falta de consolidació" dels llocs de treball.

En tot cas, PIMEC ha assegurat que caldrà esperar a la tardor per veure el comportament real del mercat de treball, afectat també l'evolució de la pandèmia i la vacunació, l'increment del preu de la llum, l'energia i les matèries primeres i l'augment del cost del transport.

Catalunya ha tancat l'agost amb 391.128 persones desocupades, un descens del 4,2% respecte al juliol. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre d'aturats s'ha reduït en 89.514 persones, una caiguda del 18,6%.

Hem analitzat aquestes xifres amb el director d'Adecco Group Institute, Javier Blasco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado