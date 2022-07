El 7 de setembre hi haurà vaga a l'educació secundària

El Departament d'Ensenyament ha acordat amb els sindicats mantenir una part del personal de reforç als centres que fins ara pagava l'estat amb fons covid europeus.

A partir del curs vinent i durant tres anys s'incorporaran 85 educadors socials i 340 tècnics d'integració social (TIS), a més de 98 tècniques especials d'educació infantil (TEEI) a través d’un nou programa temporal per mitigar els efectes de la complexitat socio-econòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa.

El programa costarà 52,2 milions d'euros, 20 dels quals procedents de fons europeus i la resta d'altres partides del departament que "s'ajustaran", segons ha dit el conseller, Josep González-Cambray.

Aquests reforços se sumaran a les 184 noves dotacions estructurals ja previstes de TEEI, 78 educadors d'educació especial (EEI), fins ara eren 45 pagats amb fons covid, i 2.134 mestres i professors.

També hi haurà 17 professionals d'atenció educativa per itineraris formatius específics, 19 professionals d'administració i serveis per a integracions de centres i nou professionals per a centres de formació d'adults en presons.

Per tant, per al curs 2022-2023 Educació incorporarà un total de 2.441 professionals estructurals al sistema i 523 professionals per aquest nou programa de tres anys.

Tot això fa possible la continuïtat de totes les places TIS, la gran majoria de les places TEEI i l'increment de places d'EEE. A més, el departament s'ha compromès amb els sindicats a intentar convertir aquestes places en estructurals quan els pressupostos ho permetin. El Departament garantirà almenys una plaça TIS i una TEEI als centres d'alta i màxima complexitat.

No obstant, els sindicats també volen reivindicar el seu paper i la rellevància de la seva feina, sobretot a les escoles amb més complexitat. Per això, en el futur seguiran reivindicant millores laborals i l'augment d'aquestes plantilles.

La última setmana de juliol el Departament publicarà les dates concretes i el lloc on es realitzaran els actes públics d'adjudicació de places per ordre de borsa. Les places s'adjudicaran a finals d'agost.

Cambray ha signat l'acord amb els cinc sindicats representats al Comitè Intercentres, que representen el personal laboral docent i el laboral no docent.

Després de mesos de tensions amb els sindicats, el conseller vol que aquest acord "suposi un punt d’inflexió en la relació entre el Departament i els sindicats, i que es pugui estendre aquesta entesa en altres àmbits per viure un curs amb la màxima normalitat després de tres anys de pandèmia, per tal d’aconseguir la millor educació pels infants i joves del país”.

“Ens necessitem tots, per remar conjuntament per l’educació dels infants i joves d’aquest país. Avui, conjuntament, estem fent un pas endavant”, ha expressat.

Gonzàlez-Cambray ha destacat “l’esforç extraordinari” del Departament per mantenir totes les places de TIS i educadors socials que enguany es finançaven amb fons Covid, que a més a més s’incrementen a través d’aquest programa temporal.

Això suposa, ha dit que “tots els centres que comptaven amb un tècnic d’integració social o amb un educador, el curs vinent seguiran tenint aquest recurs". "Aquests professionals han entrat al sistema educatiu per quedar-se", ha assegurat. A més, ha destacat la seva importància, perquè "triangulen la relació entre mestres, alumnes i famílies". "Tenen un valor afegit que només poden aportar ells", ha remarcat.

El conseller d’Educació també ha recordat que el govern espanyol va comunicar que retiraria els recursos Covid el 31 d’agost i que des del Departament d’Educació s’ha fet ús de tots els òrgans i espais per exigir la continuïtat d’aquests recursos, també directament a la ministra.

Ha assegurat que han explicat "la necessitat de mantenir els recursos perquè els efectes socials de la pandèmia no han acabat.

Potser ja no és necessari desdoblar classes, però cada cop hi ha alumnat més vulnerable i el que era vulnerable cada cop ho és més”. Tot i amb això, ha afegit, “el govern espanyol segueix mantenint que no mantindrà aquests recursos".

Per la seva banda, les representants dels sindicats també s'han mostrat satisfetes per l'acord perquè garanteix la feina a molts professionals durant els propers tres anys, tot i que pretenen que es converteixin en places estructurals properament.

La plataforma TIS en Lluita i el sindicat CGT s'han concentrat a les portes del departament durant la reunió del Comitè Intercentres, del qual no formen part. Amb càntics i pancartes han reclamat que aquest personal sigui estructural i no només temporal.

