4,5 i 6 de setembre: Dates definitives pel festival "Píndoles"

El Festival Píndoles, que va haver d'ajornar la seva habitual celebració al juny, tindrà lloc finalment els dies 4, 5 i 6 de setembre al Castell de Montjuïc. Avui parlem amb la María soler, una de les organitzadores del Festival, a Migdia Cope Catalunya i andorra. Entre les novetats, aquesta 6a edició de la mostra serà d'accés gratuït gràcies a la participació de l'ICUB (amb reserva prèvia d'entrades al web del festival), tindrà un aforament limitat per garantir la seguretat del públic i artistes i es concentrarà en 3 espais a l'aire lliure de la fortalesa • En total es podran veure 20 espectacles: 15 estrenes de textos inèdits, 1 obra convidada i 4 peces d'altres disciplines com dansa, poesia i narració. • Com cada edició, la cita aposta pel risc i la descoberta del nou talent a través d'una convocatòria anònima. I el festival no s'acaba aquí: durant la resta de l'any el projecte GiraPíndoles fa possible que les arts escèniques arribin arreu del territori català amb desenes d'actuacions Barcelona, 5 d'agost del 2020. Aquest any hi haurà Festival Píndoles, la cita referent de teatre breu en espais vius. La mostra, que arriba aquest 2020 a la sisena edició, i que va haver d'ajornar la seva habitual celebració al juny, tindrà lloc finalment els dies 4, 5 i 6 de setembre al Castell de Montjuïc. Donat el context generat per la pandèmia de la COVID19, aquesta serà una edició especial, que des de l'organització s'ha lluitat per celebrar per responsabilitat envers artistes i públic. La programació es concentrarà en 3 espais de l'exterior del recinte (pati d'armes, canó i pou) i s'ha adaptat per garantir la seguretat de tothom. L'entrada al festival, a diferència de les passades edicions, i gràcies a la participació de l'ICUB, serà totalment gratuïta i caldrà reservar-la prèviament al web del festival per motius de control d'aforament. Les entrades ja està a dia d'avui totalment esgotades.