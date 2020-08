El 14 de setembre començarà el curs escolar a Catalunya

Aquest divendres 4 de setembre a algunes comunitats autònomes d'Espanya ja comencen les classes, com és el cas de Madrid o Navarra, mentre que a Catalunya les classes començaran el dia 14. Tenim una setmana per veure i saber què ha passat a altres comunitats. Volem parlar d'aquest tema, i és que set sindicats de l'educació catalana demanen reduir el número d'alumnes per classe, i que les mascaretes siguin obligatòries a partir dels 6 anys. Volem saludar al portaveu del sindicat majoritari, USTEC, que és el Ramon Font. A ell li volem preguntar si el fet de començar més tard les classes ens ajuda o no: "sobretot tindrem més temps per rectificar. Pensem que cal una rectificació important. Les ràtios que es proposen ara mateix pretenen que no hi hagi saturació d'aules, que hi hagi dos metres de separació entre alumnes, i tot això costa diners. No es pot pensar primer en els diners i després en la seguretat sanitària dels alumnes i professors. La factura de fer això seran 1500 milions d'euros. Potser algú pensa que són molts diners, però és que possiblement si no ho fem ens sortirà molt més car, per no parlar de la possibilitat de perdre la salut que és el més important de tot. Sorprén que, per exemple, per anar a la platja portem mascaretes, grans i petits, però ara ens dieun que no calen. Un altre cosa a tenir en compte és la distància, i si hem de ficar 25 alumnes a un aula, és totalment impossible que hi hagi dos metres entre cada un dels alumnes. De fet la consellera va dir fa uns dies que hi ha evidències que els infants no encomanen els virus. Això és una irresponsabilitat i no es pot dir."