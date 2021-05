Set dies fonamentals per entendre un segle de la nostra història

Hi ha uns punts claus que determinen la nostra història. En el programa d'avui parlarem de la col·lecció "La España del siglo XX en siete días", està format per set llibres amb 7 dates concretes i molt determinants, des del 3 de juliol de 1898 fins al 25 de juliol de 1992. Tenim el seu autor amb nosaltres perquè ens expliqui més detalls, Jordi canals.

-El 25 de juliol de 1992 ens va donar a conèixer i segurament va ser l'esdeveniment que va canviar la manera d'entendre el territori.

Sense cap dubte, per Barcelona va ser un moment clau perquè vas ser el moment de transformació urbana, va haver-hi moltes construccions i obres que van canviar la ciutat. El senyor Pasqual Maragall volia canviar la ciutat i ho va fer amb la celebració dels jocs olímpics. Va ser un aparador excel·lent per la ciutat i això explica l'èxit que ve just després per Catalunya. Per Espanya també va ser el moment de la seva consagració mundial. L'any 92 també es pot considerar com l'aparador de tot el que s'havia aconseguit a Espanya des de la sortida del franquisme a una Espanya moderna amb un gran creixement econòmic i inventiva.

-Un altre fet destacable del 92 va ser l'Expo de Sevilla.

Barcelona i Sevilla són les grans protagonistes del 92. Per a Sevilla també suposa un canvi l'arribada de l'AVE, l'ampliació de l'aeroport, l'estació de Santa Justa, però també cal tenir en compte que el 92 és la capitalitat cultural europea de Madrid i també és la segona reunió iberoamericana de caps d'estat i del govern que també té lloc a Madrid. És un any en el qual Espanya està en boca de tot el món. L'any 91 també va haver-hi a Madrid la reunió entre Israel i palestins que també és un element molt important.

-Va ser una casualitat que es concentrés tot en un mateix any?

Evidentment, hi ha uns elements que ho determinen, és a dir, l'any 92 es celebrava el cinquè centenari de l'arribada dels espanyols a Amèrica i per tant era lògic que l'any 92 força celebrat en aquest sentit.