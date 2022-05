S'estrena "Company" el musical adaptat per l'Antonio Banderas

Avui dilluns dia 2 de maig s'estrena al teatre Apolo "Company" el musical versionat per l'artista Antonio Banderas i protagonitzat per Roger Berruezo. Avui el tenim al programa per donar-nos més detalls.



- Que veurem en aquest musical?



Un musical d'aquells que s'han de conèixer i veure en directe, a més a més és un luxe que Antonio banderes l'hagi portat a Barcelona, estic molt content que els meus pares em puguin veure de ben a prop.



- És una adaptació de tot un mite en musicals de Broadway.



És un déu, estem parlant de la màxima autoritat dels musicals i just va morir abans de Nadal. Va donar la coincidència que feia dos dies havia vingut a veure'ns una persona del seu equip i va sortir encantat, ens va confessar que a ell li encantaria i que faria tot el possible per portar-ho, però al cap de dos dies ens vam assabentar que havia mort i va ser molt dur.



- Heu triomfat altres punts del país.



A Màlaga va ser un èxit rotund, cada nit plena, la gent en peus i capitanejat per Antonio Banderas, imaginat!



- La crítica és molt bona.



Si, hem de tenir en compte que partim de la base que l'espectacle és molt bo i a part si li vas sumant totes més aspectes, acaba sent un èxit.



- Quina és la història de company?



El personatge principal es diu Bobby Com li diuen els amics i ell pensa que perdrà més que guanyarà estan amb algú. Podríem dir que és aquest punt de la vida on et replanteges si casar-te, formar una família o pel contrari, continuar solter. Ell va veient les històries amoroses dels seus amics que són completament diferents, però que en el fons totes funcionen.