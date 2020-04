El servei d'incineracions de Barcelona podria col.lapsar aquesta setmana

Eloi Badia és regidor i president de cementiris de Barcelona, i avui hem sabut que ha dit que el servei de incineracions de la ciutat de Barcelona podria entrar en col.lapse a partir de demà dimecres degut a l'augment de les morts a causa del Coronavirus.

Miquel Trepat és director general de Cementiris de Barcelona, i ha volgut passar pels micròfons de "Migida a Cope Catalunya i Andorra" per parlar del tema.

"Estem en un context de pandèmia, una situació totalment inèdita. Hem d'administrar els recursos, coordinar tot l'eix hospital-tanatori-cementiris, per poder donar resposta a aquesta pandèmia. El nombre de defuncions a la ciutat ha augmentat notablement sobre el que és habitual, als darrers dies a més hi han hagut pics importants, i tot això genera certa incertessa sobre el que pot passar els propers dies"

Abans de la crisi del Covid-19, les dades deien que les incineracions representaven un total del 54%. "En aquests moments hi ha més o menys un 50% entre la incineració i la inhumació. Però alguns dies la demanda de les incineracions han arribat al 70%. En un context com l'actual hi ha moltes dificultats. Estem funcionant amb la nostra capacitat, que és limitada, i especialment en l'àmbit de la incineració tenim moltes limitacions. Hi ha molt bona coordonació entre els diferents operadors funaris de la ciutat, les administracions, i intentem donar un servei funerari el més digne i professional possible. L'objectiu és evitar que el sistema es pugui saturar i, sobretot, mantenir la salut pública. Garantir que tot el procés continui funcionant bé. S'han de recollir als difunts als hospitals, residèncias... i s'ha augmentat la capacitat de dipòsit de difunts i estem forçant la nostra operativa al màxim, agilitzant processos, accelerar els tràmits documentals... tot un seguit d'aspectes que ajuden a reduir el màxim el procés, tenint en compte la situació actual"