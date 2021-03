El servei de cangur de l'ajuntament de BCN s'amplia

El servei de cangur municipal estava en prova pilot des de l'octubre en els barris més vulnerables i ara s'amplia a la zona del Bon Pastor. Parlarem amb la Laura Pérez tinenta d'alcaldia de drets socials de l'ajuntament de Barcelona.

Com està anant aquesta prova pilot del servei cangur?

<< Són moments complexos on fer avaluacions, estem vivint un moment excepcional i costa una mica més, però la primera setmana encara no es coneixia el servei i hem vist que té molt bona acollida a tots els barris, especialment a Besòs-Maresme, per tant la decisió d'ampliar el bon pastor té a veure amb una demanda molt identificada ens els barris del Besòs-Maresme i el que hem vist és que hi ha mares que estan utilitzant fins a tres vegades al mes aquest servei. S'està generant bastant confiança i esta donant solució a moltes persones que dificultats per conciliar amb altes àmbits de la vida.>>

Heu anat modificant el servei des dels seus inicis?

<< A priori vam establir alguns mecanismes de treball que hem anat ajustant, per exemple, en el moment que estaven tancades les extraescolars, es va veure necessari que les mateixes professionals del servei anessin a les escoles a recollir als nens, perquè moltes mares estaven treballant i eren els germans grans els que es feien càrrec. També hem hagut d'acompanyar gairebé al 70% de les famílies a fer la preinscripció i ens adonem que hi ha persones que tenen una manca d'habilitat tecnològica i de la llengua. Arribem a sectors amb bastants precarietats.>>

Quan funcionarà com a servei de l'ajuntament?

<< Ens hem marcat el mes de Juliol , així també podem estudiar les necessitats d'altres franges d'edats que no estem cobrint i poder començar el pròxim curs escolar amb una proposta de servei fixe a l'ajuntament de Barcelona.>>

Que ha de fer una persona que necessiti aquest servei?

<< Nosaltres tenim sistemes de derivació com un centre de servei social, els mateixos treballadors socials, el servei d'atenció de violència masclista i a través del pla de barris.>>