Serà molt cara la plusvàlua a Catalunya?

El Reial decret llei amb què s'adapta l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal, entra en vigor aquest dimecres, després de la seva publicació ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).



El decret estableix dues opcions per determinar la quota tributària que el contribuent podrà triar per aplicar-se la més beneficiosa. En concret, els ciutadans podran optar per calcular l'import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària o podran decantar-se pel càlcul a través d'un guany real, amb la diferència entre el preu de venda i d'adquisició. Per saber com està la situació parlarem amb l'Esaú Alarcon, professor de dret tributari de la universitat Oliva Ceu.



- En què ha quedat aquest impost de plusvàlua?



La realitat és que hi ha hagut un canvi normatiu a través d'un reial decret llei, un aspecte que seria qüestionable des del punt de vista constitucional per què aparentment s'hauria d'haver establert a través d'una llei ordinària. El que sí que està establert és un nou impost amb un mètode de càlcul alternatiu que es basa en la plusvàlua real a diferència del preu de venda i el preu de compra d'un immoble. Llavors el més important del canvi normatiu és que s'ha establert la possibilitat que el contribuent s'aculli a la possibilitat de tributar de la plusvàlua real.



- Qui surt beneficiat?



El contribuent pagarà el mateix o menys, excepte en aquella plusvàlua de curt termini de fins a cinc anys, en aquest cas és possible que tributi una mica més. D'alguna manera s'està penalitzant als booms immobiliaris.



- Aquest impost és considerat injust.



La plusvàlua va néixer a principis del segle XX, tant la tributació en la renda com els impostos indirectes, eren molt limitats. En canvi, ara, la tributació en la renda de la qual ningú s'escapa i també hi ha uns impostos indirectes molt elevats i que hi hagi un tercer impost en les operacions immobiliàries es considera abusiu.