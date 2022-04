Ser optimista influeix en la salut?

Possiblement i sobretot en els temps que corren, és molt difícil tenir una actitud positiva davant dels problemes, però recordem la bona influència que té el sentit de l'humor i el positivisme per la nostra salut. Parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la UdG. Xavier Oriol



- Ser una persona positiva influeix a la salut?



Absolutament, fixa't que nosaltres parlem molt de la psicologia i l'optimisme hi ha una tendència bastant clara, hi ha persones que són més optimistes de forma tendencial i d'altres que solen ser més pessimistes. Les persones que són optimistes Normalment tenen més capacitat d'afrontament davant de situacions complexes i que a més a més ens costa trobar la solució. Quan no sabem com resoldre-ho ens tornem pessimistes, ja que és una situació d'incertesa, però les persones optimistes normalment són més que capaces de descobrir la part positiva o d'acceptar la situació. L'optimisme genera molts beneficis la Salut tant mental com física, la regulació emocional és fonamental pel nostre sistema immunitari. Des del punt de la Salut física l'optimisme té molts beneficis.



- En el món que vivim és molt difícil aconseguir aquest optimisme.



El que sabem és que a través de les xarxes socials és molt més fàcil el contagi emocional negatiu que positiu.



- Una notícia negativa ven més que una positiva?



Si, d'alguna forma una notícia negativa ens crida més l'atenció, ja que el nostre cervell està preparat per intentar entendre el que passarà en un futur i, per tant, posar solució, és a dir, si genero un titular negatiu, és més fàcil que la persona focalitzi la seva atenció en aquest titular o notícia.

- Una persona pot aprendre a ser més positiva?



Sí, sobretot el sentit de l'humor està molt vinculat al còrtex prefrontal què és la part del cervell què més tard madura, per això els adolescents és difícil que tinguin sentit de l'humor perquè encara tenen aquesta part del servei bastant immadura, acaba de madurar aproximadament els vint-i-cinc anys. La regulació emocional es pot entrenar durant la infància i l'adolescència i el sentit de l'humor també, és a dir, avui en dia parlem de la risoteràpia què és una forma de teràpia per treballar aquest sentit de l'humor i saber tolerar les coses que et passen.