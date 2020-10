"11 de septiembre", el nou treball musical d'Alberto Navarro

Alberto Navarro, cantant i compositor aragonés, és qui avui ens ha volgut acompanyar per parlar-nos del seu últim treball. "11 de septiembre" és un tema que es va gravar durant el mes d'agost: "Lo grabamos y luego hicimos el video-clip, y es un viaje musical que precisamente termina en Barcelona. Desde hoy mismo, 9 de octubre, se puede ver el vídeo-clip en el canal de Yotube. Es una historia romantica, un viaje. Todos tenemos en el calendario una fecha que nos recuerda una bonita historia de amor vivida. En este caso la historia se centra en un 11 de septiembre, pero cada uno tenemos una fecha particular. La historia de la canción es un viaje musical, un encuentro de dos personas que se van a encontrar por primera vez, no se conocen, y finalment surge el amor, esas dos personas se enamoran. Sé que el 11 de septiembre es una fecha señalada en Cataluña, también por lo que pasó con las Torres Gemelar, pero la verdad es que salió así, no es nada planificado". Alberto Navarro és compositor, cantant, productor. El seu viatge musical va començar de molt petit, al seu barri: "Allí había una tintorería, y vimos un cartel donde se decía que se daban clases de guitarra. Allí empecé, y luego pasé al conservatorio, a estudiar también piano. Pero ya desde muy joven empecé a hacer jingles para radio y televisión. Hice jingles para Cadena 100, y simultánemante empecé a componer canciones. Grabé mi primer álbum en Barcelona durante el año 92, era muy joven, y así grabé mi primer disco. Luego tuve muchas publicaciones, y luego vino una canción que escribí en confinamiento que se titula "a las 8 de la tarde". En redes sociales hubo muchas reproduccions, y le tengo mucho cariño. Fue un perído de mucha emoción, mi hermano había fallecido pocos días antes, y esa canción fue como una iluminación. Quiso ser un homenaje a todos los fallecidos y un agradecimiento a todo el sector sanitario"