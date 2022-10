Sense resposta als recursos dels ajuts pel Filomena

Alguns agricultors afectats pel Filomena que va causar grans danys en els cultius d’olivera el gener del 2021, encara no han rebut cap mena de resposta en relació amb la reclamació sobre el peritatge dels danys causats per la tempesta de neu.

Els damnificats esperen resposta a les revisions dels peritatges que es van efectuar fa un any, ja que es va considerar que les primeres no s’havien fet correctament.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va recórrer els peritatges dels danys pel temporal, que la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural prenia com a base per aprovar l’ajut al gener d’enguany.

Recordem que es van denegar el 65% de les sol·licituds d’ajut per errors greus en el peritatge de camp. L’entitat va iniciar un estudi per demostrar l’existència d’una incorrecció generalitzada en la metodologia de peritatge.

A Catalunya, el temporal Filomena del gener de 2021 va provocar danys en 46.000 hectàrees, segons el DACC.

D’aquestes, 34.633 estan situades a la zona de Lleida, 8.750 a les Terres de l’Ebre i 3.000 al camp de Tarragona. El grau d’afectació va oscil·lar, depenent de la zona i dins de les mateixes finques, entre un 20% i un 80%.

Aquest retard implica que gairebé dos anys després del sinistre, encara no hagin pogut cobrar uns ajuts tan necessaris per als productors de l’olivera, que posa en perill la continuïtat de les seves explotacions, més, com afegeix Joan Calam, cap de la sectorial de l’olivera de JARC, “en el context actual, amb la pujada dels costos de producció i una collita molt minsa. Les previsions apunten al fet que pot ser un 50% inferior a un any normal”, amb ell hem parlat a Migdia a COPE Catalunya (àudio).