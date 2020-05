"Segur que tornarem a volar amb bitllets Low Cost"

Aquesta pandèmia i el confinament que estem patint ens està plantejant molts dubtes. Tenint en compte la situació de les línies aéries ara mateix arreu d'Europa, la pregunta és si tornarem a fer viatges Low Cost. Tornarà o no tornarà aquesta manera de viatjar? Per parlar del tema volem parlar amb el Dan Miró, que és advocat i expert en aeronàutica: "No tingueu cap dubte que podrem tornar a comprar bitllets low cost. Això segur. El que passa és que possiblement no serà en els propers mesos, ni tan sols en el proper any. S'estima que segurament la normalitat tornarà a l'estiu del 2021. En aquesta data els aeroports poden tornar a funcionar amb el 100% de la normalitat. I quan això passi tornarà la guerra de preus i totes les companyies intentaran vendre més barat que la companyia del costat. Però mentre aquesta normalitat no torni, està clar que això no passarà. De fet el més probable és que els preus dels bitllets seran més cars. Als propers mesos, juliol, agost, setembre, les companyies tindran una necessitat molt gran de recuperar mercat i d'aconseguir fer caixa i potser fan molt bones ofertes, però estic segur que es dispararan els preus rápidament passat aquest període". Està clar que la situació de les companyies aéries a Europa és molt dolenta, fins i tot s'ha parlat de que algun país hauria de nacionalitzar alguna companyia aéria: "Sí, de fet Gran Bretanya ha arribat a plantejar-ho amb British Airline. França i Alemanya també estan pensant en fer coses així. A Espanya això no està passant. Aquí el govern no s'està fent càrrec dels problemes dels consumidors, perquè la llei diu que les companyies han de tornar els diners d'aquells que hagin comprat bitllets per aquests mesos de març, abril, maig... però això no està passant"