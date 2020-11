Segons un estudi fet als Estats Units , no caldria tancar els restaurants per controlar la covid

"Nature", una de les revistes científiques més prestigioses, ha publicat un estudi fet amb dades de 98 milions de persones dels Estats Units, segons aquest estudi, no caldria tancar els restaurants per controlar la covid. A Migdia Cope Catalunya i Andorra compartir aquesta notícia, donat que els investigadors han arribat a la conclusió de què amb la reducció d’aforament seria suficient per controlar els contagis i alhora salvar els negocis. Sabem que els bars i restaurants són d'alt risc per contagis, però es podrien reobrir si se segueixen les normes de fer servir la mascareta, mantenir una distància i reduir molt els aforaments. L'estudi, de les universitats de Stanford i Northwestern, s'ha fet amb dades de 98 milions de persones dels Estats Units. Amb aquestes dades, recollides entre març i maig, els investigadors van crear models matemàtics sobre els riscos d'infecció en diferents llocs. Van recopilar les ubicacions dels telèfons mòbils de milers de nord-americans per saber on havien estat i quanta estona s'hi havien quedat, i van combinar aquesta informació amb la quantitat de casos de coronavirus a la zona. Els investigadors posen d'exemple la ciutat de Chicago, on una reobertura total dels restaurants hauria suposat 600.000 noves infeccions, és a dir, tres vegades més que en altres tipus de locals. En canvi, en aquesta mateixa ciutat, si els restaurants obrissin amb només un 20% de l'aforament, hi hauria 120.000 infeccions noves, en comptes de 600.000. Per això, els investigadors creuen que reduir la capacitat màxima dels restaurants podria oferir un punt d'equilibri entre controlar els contagis i salvar els negocis. A Migdia Cope Catalunya i Andorra estarem molt pendents de com evoluciona l’actualitat, donat que a Catalunya, avui dijous la Generalitat anunciarà si manté o flexibilitza les restriccions per frenar el coronavirus, que inclouen el tancament de bars i restaurants.