La segona neteja del fons marí a Blanes treu 380 kg de deixalles

El matí d’aquest passat diumenge va tenir lloc la segona neteja del Fons Marí i la Platja a l’entorn de l’emblemàtica Sa Palomera, la roca que marca l’inici de la Costa Brava. L’objectiu era completar la que ja es va fer durant l’estiu. En aquesta nova ocasió han participat una 50ena de voluntaris i voluntàries, sumant els submarinistes i les persones que van actuar recollint els residus en superfície, a la platja.



Organitzada pel Departament de Residus i Neteja de l’Ajuntament de Blanes, s’ha comptat amb el suport del Centre de Busseig Blanes-Sub, encarregat de coordinar els submarinistes que, de manera altruista, han intervingut en les tasques de neteja sota l’aigua. També han col·laborat Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) així com diverses voluntàries i voluntaris que es van afegir ahir a la iniciativa.



Ha significat la neteja de final de temporada d’aquest estiu, havent comptant amb un major nombre de persones voluntàries en relació a l’acció de l’agost passat, realitzada pocs dies després que havia tingut lloc el 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. En aquesta ocasió, prèviament a la jornada intensiva d’ahir, ja s’havia començat a actuar durant la setmana.



El consistori blanenc va contractar els serveis d’una empresa especialitzada en treballs verticals per fer les tasques de sanejament i neteja integral als indrets de Sa Palomera on no s’hi pot accedir per seguretat. Es tracta de les zones de l’emblemàtica roca situades fora de les baranes de protecció que envolten els passos segurs i els esgraons de pujada. El què s’ha recollit durant aquests dies s’ha sumat als residus producte de la neteja d’aquest passat diumenge.



Recollits 380 Kg de Residus i Deixalles



En la segona neteja efectuada durant aquesta temporada a l’entorn de la Roca de Sa Palomera i el fons marí s’han recollit un total de 380 Kg de deixalles de tot tipus i materials. Ahir mateix es van traslladar els residus a la Deixalleria Municipal pel seu reciclatge. Prèviament al trasllat, diverses voluntàries i voluntaris es van dedicar a anar classificant les deixalles conforme s’anaven recollint: tant les del fons marí com les de la superfície de la platja a l’entorn de la roca i les que va recollir l’empresa especialitzada per arribar a les zones més perilloses.



Com és habitual, la major part de residus recollits han estat burilles de cigarretes, tovalloletes i material higiènic divers, llaunes i altres envasos. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Marina Vall·llosada, qui també va participar en la neteja d’ahir, va fer una crida a la participació activa de la ciutadania: “És necessària la implicació de tothom perquè jornades com aquesta no hagin de ser necessàries. Per això, demano a la ciutadania que recordi que les tovalloletes higièniques no es poden llençar al vàter: no l’hem de convertir en un abocador”. El mateix ha demanat la regidora respecte la gran quantitat de llaunes i plàstics que estaven escampats per Sa Palomera, enmig del medi natural i fora de les papereres que hi ha habilitades.



Al marge d’aquestes deixalles malauradament massa habituals, és força corrent que durant aquest tipus d’activitats també s’han trobin d’altres més curioses, i aquesta vegada no ha estat una excepció. En aquesta ocasió, entre els objectes més curiosos o inhabituals s’ha trobat el tub d’un joc dinàmic de recerca de tresors, una injecció d’insulina, targetes de crèdit i de la seguretat social, així com una caixeta per pastilles en forma de cor i la fotografia d’uns enamorats i una medalla.



Una intensa jornada matinal de neteja



La neteja de final de temporada realitzada aquest passat diumenge es va encetar a quarts de 9 del matí, amb la instal·lació i equipament de les zones on s’havia de treballar, a l’entorn de la platja de Sa Palomera. Mentre els diferents equips de submarinistes –un total de 32 bussejadors i bussejadores- s’anaven capbussant, es va començar per classificar el material recollit durant la setmana a les parts més inaccessibles de Sa Palomera.



A mesura que els i les submarinistes van anar recollint les deixalles trobades al fons marí, des de terra se’ls va ajudar a transportar-les a l’indret de la platja on s’hi havia habilitat la base operativa. Paral·lelament, les voluntàries i voluntàries de terra també es van anar encarregant de pentinar la sorra i recollir les deixalles que hi havia dipositades a la platja.



Tot el què finalment es va trobar, tant a la mar com a la terra, es va anar classificant segons el tipus de residus: plàstics, papers i cartró, orgànics, andròmines estranyes i altres tipus de materials. Així es va facilitar que el seu trasllat a la Deixalleria com a destí final ja estigués prèviament distribuït per tipus de contenidors.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la regidora de mediambient de l'ajuntament de Blanes, Marina Vall.llosada (àudio).