Segona jornada de vaga als centres educatius

El Sindicat de Professors de Secundària i la CGT Ensenyament reclamen més recursos per a l'escola pública

La CGT Ensenyament i el Sindicat de Professors de Secundària (aspepc·sps) han convocat aquest dijous una altra jornada de vaga als centres educatius. La primera va ser el 9 d’octubre. Es tracta d’una aturada a la qual no s’ha sumat el sindicat majoritari l’USTEC-STEs i per això no s’espera un gran seguiment per part del professorat.

Des dels dos sindicats convocants exigeixen al departament “que inverteixi en els recursos necessaris per impartir l’educació presencial sense posar en risc la salut de la comunitat educativa”. Es queixen que no hi ha prou mesures a les aules per lluitar contra la pandèmia. Per fer visibles les seves demandes s’han concentrat a la plaça de Sant Jaume en una protesta que ha aplegat una setantena de persones sota el lema “Educació pública segura i de qualitat per a tothom”.



Reivindacions dels sindicats

Entre les reivindicacions d’aquesta vaga hi ha la reducció de ràtios fins a 10-15 alumnes a primària i un màxim de 20 a secundària, l’habilitació d’espais nous, l’increment de plantilles, la dotació de material de protecció a tots els centres o la dotació de personal sanitari a cada centre. Expliquen, per exemple, que hi ha aules de secundària o batxillerat en les quals la distància de seguretat entre alumnes és només d’un pam i mig o dos.

Aquest i d'altres temes els podràs escoltar i trobar al web de Cope Catalunya i Andorra i a les nostres xarxes socials ,twiter i instagram