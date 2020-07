El sector turístic no enten que el Govern faci crides al turisme estranger però titlli la situació de crÍtica

El sector del turisme ha rebut com una galleda d’aigua freda l’anunci del govern britànic que imposarà una quarantena obligatòria a totes les persones que entrin al país provinents de Espanya. Una mesura que s’afegeix a la recomanació del govern francès de no viatjar a Catalunya. Per a molts, es tracta de l’estocada final a un sector que ja va quedar molt castigat pel confinament i que confiava en la temporada d’estiu per intentar salvar els mobles.A Herrera Cope Catalunya catalunya hem parlat amb el President de lšassociació Empresarial d Agències de viatges,ACAVE , Martín Serrate;

"Ens han caigut un 20% de les reserves. Qui se’n va de vacances si després t’has de passar 14 dies tancats a casa? Per molta voluntat que tingui la gent, no és viable que se’ns vegi com a destinació"

Poques esperances en les crides del Govern de la Generalitat

El sector tampoc es mostra gaire optimista amb les diverses campanyes per presentar Espanya com a destinacions segures. Tampoc la crida que ha fet el president, Quim Torra, que aquest matí s’ha adreçat en anglès als turistes estrangers per demanar-los que no cancel·lin les reserves a Catalunya perquè és un destí turístic responsable on se segueixen els protocols de seguretat. El sector, però, troba contradictori que Quim Torra animi el turisme i alhora alerti que la situació a Catalunya és crítica .

Martín Serrate President de ACAVE "El que diu el president és una cosa, però hi ha unes informacions que no poden controlar i que estan provocant alarma"

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13.00 i fins a les 14.00 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra