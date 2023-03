El sector turístic en contra del parc eòlic a Roses

Estem davant d'una oportunitat d'or per millorar la qualitat d'habitabilitat del planeta. La transició energètica cap a energies renovables i netes ens pot permetre fer un pas per fer del tema elèctric un malson del passat.

Això sí. Ho hem de fer bé i possiblement això és el que fa por, no ser capaços de fer-ho bé. Aquesta transició no es pot fer a qualsevol preu.

La setmana passada el govern de Pedro Sánchez va aprovar les zones marítimes arreu de la península i les illes on construir macro parcs eòlics per generar bona part de l'energia que necessitem. Una d'aquestes zones és la badia de Roses.





L'energia eòlica és una de les fonts d'energia renovable més populars, i cada vegada més països estan construint parcs eòlics per a reduir la seva dependència dels combustibles fòssils. No obstant això, la construcció de parcs eòlics prop de la costa pot tenir un impacte negatiu en la biodiversitat i el turisme.

Impacte en la biodiversitat

Un dels principals impactes negatius és la pèrdua d'hàbitat. La construcció de parcs eòlics implica la instal·lació de grans estructures i la construcció d'infraestructures com a carreteres i línies de transmissió elèctrica. Això pot resultar en la pèrdua d'hàbitat per a la fauna i la flora locals, la qual cosa pot portar a la disminució de la biodiversitat.

A més, la construcció de parcs eòlics pot tenir un impacte en la migració d'ocells i mamífers marins. Les turbines eòliques poden interferir en la seva trajectòria, causar col·lisions i, en última instància, danyar la població d'aquestes espècies. Per exemple, els ocells migradors que passen per la costa de Califòrnia han mort en grans quantitats a causa de les turbines eòliques.

L'impacte negatiu en la fauna no sols es limita als animals marins i ocells migradors. També pot afectar les espècies locals, com els dofins i les balenes que habiten prop de la costa. El soroll de les turbines eòliques pot interferir en la seva comunicació, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en el seu comportament i en la seva capacitat per a trobar menjar i navegar.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'empresari turístic del sector del càmping, Josep María Pla.

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AQUÍ)

Impacte sobre el sector turístic

A més de la pèrdua d'hàbitat i l'alteració de la migració de la fauna, la construcció de parcs eòlics prop de la costa també pot afectar el turisme. Moltes persones visiten la costa pels seus paisatges naturals i l'oportunitat d'observar la fauna local. La construcció de parcs eòlics pot alterar el paisatge natural i reduir la quantitat d'animals salvatges que es poden veure en la zona.

Encara que l'energia eòlica és una forma important de reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils, la construcció de parcs eòlics prop de la costa pot tenir un impacte negatiu en la biodiversitat i el turisme. Per tant, s'han de tenir en compte aquests impactes negatius en decidir on construir els parcs eòlics i buscar maneres de minimitzar el seu impacte en el medi ambient i les comunitats locals.

És una oportunitat d'or que ens hem donat a nosaltres mateixos. Fem-ho bé.