El sector turístic català demana un rescat directe

La pandèmia ha deixat una situació dolenta pràcticament quasi tots els sectors, però avui parlarem concretament del sector turístic, de fet està reivindicant el retorn de la confiança perquè la gent torni. Parlarem amb l'Anna Sánchez vicepresidenta de COPTUR.

-Com està la situació en el sector turístic en aquest moment?

Tots sabem la importància que té el turisme a Catalunya per tant de la mateixa manera el pes és molt important quan les coses van bé al nostre país i és igual quan les coses van malament. Les xifres que més o menys tenim a la nostra mà diuen que Catalunya assumirà el 20% de les pèrdues globals del sector turístic d'Espanya. Estem en un moment crític en el qual necessitem que algú ens ajudi. Sí que és veritat que hi ha hagut aquests d'ajuts en el sector, però res a veure amb el que realment es necessita per sortir d'aquesta crisi.

Un 20% suposen molts milions, Catalunya és la comunitat que més turisme rep internacionalment i localment. Algunes zones com la costa o l'interior tenen un turisme local molt fidel amb els que més o menys han pogut anar tirant, però pensa que la majoria de les grans ciutats com Barcelona o Girona viuen del mercat internacional i som un sector que depenem absolutament de la mobilitat.

-Quines ajudes calen perquè el sector comenci a aixecar el cap?

Aquest cap de setmana hem tingut una petita concentració a Passeig de Gràcia per reclamar ajuts directes. S'han de posar d'acord començar a treballar ja per poder rebre les ajudes directament, no ens serveixen els crèdits ICO que són més complicats de tornar amb els seus interessos Sabem que hi ha fons europeus que estan preparats per ajudar directament i és el que reclamem.