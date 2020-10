El sector de la restauració celebra la reducció de lloguers decretada per la Generalitat

El Gremi de Restauració califica d'històrica la reducció del lloguer d'activitats econòmiques que ha aprovat la Generalitat de Catalunya. El Roger Pallerols és director del Gremi de Restauració, i amb ell volem parlar sobre el tema: "Es història, sens dubte. És una normativa valenta i en la direcció adequada. Fa mesos que les empreses de restauració agonitzen i esperen decisions com aquesta que, a més, és una decisió molt lògica. Davant un procés on lamentablement les pèrdues s'acumulen, no es poden carregar només al restauradors la totalitat de les pèrdues i s'han de distribuir també amb els propietaris dels inmobles. Així acabem guanyant tots, perquè frenem el procés d'agonia de moltes empreses. La Generalitat ha reaccionat, més tard del que ens hagués agradat, però no volem menystenir el pas de gegant que aquesta mesura representa." Li volem preguntar al Roger qui marca quina és aquesta reducció en el preu del lloguer dels locals de restauració: "Aquesta és una de les bondats del decret. Qualsevol llogater podrà comunicar al propietari la voluntat de renegociar les condicions del contracte i tindran un mes com a màxim per arribar a un acord. Això vol dir que les parts poden arriabar a un acord. I el decret té una segona bondat, i és que quan acaba aquest mes s'han de prendre unes decisions immediates: Si el rendiment d'un bar o un restaurant es veu afectat per una sèrie de restriccions que venen donades per la situació actual, aquesta disminució dels rendiments econòmics del bar, es compensen afectant a un altre rendiment que és el rendiment de l'immoble. Repartir d'aqueta manera les pèrdues és sens dubte molt positiu i és un pas en la bona direcció"