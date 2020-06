El sector de la pirotècnia confia en mantenir les vendes de petards

Queden només 20 dies per la revetlla de Sant Joan. I Protecció Civil, juntament amb el sector pirotècnic i el Departament de Cultura de la Generalitat estan preparant un dispositiu especial amb celebracions de petit format perquè tots plegats poguem celebrar la revetlla. Volem parlar amb el sector de la pirotècnia, i per fer-ho saludem al Josep Maria Vilardell, que ens explica com veu la revetalla que ve: "La nostra esperança es poder vendre petards. El més important és que hi hagi revetlla. Fa dos mesos es veia molt negre. Però hem estat treballant amb l'administració, la Generalitat, tots els Ajuntaments, la Guàrdia civil... i hem aconseguit fer un plan per poder fer una revetalla confinada. Tenim la sort de que l'evolució de la malaltia ha estat bona, i sembla que podrem sortir al carrer, tot i que sigui en grups de 10 persones, en grups d'amics, i amb pirotècnia de baixa intensitat. No està prohibida la pirotècnica de més gran format, però es recomana fer servis només petards de no massa alta intensitat. El que no veurem aquest any seran fogueres. No hi haurà una revetalla amb aglomeracions a les platjes, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, ha prohibit fer la revetlla a la platja. Però el Sant Joan és una celebració molt de nens, molt familiar, i pensem que les famílies si que podran fer una revetlla, perquè tenim la sort de que si es podrà sortir al carrer. I per comprar els petards els podrem comprar com sempre, en principi si que hi hauran parades de petards pels carrers com sempre, tot i que aquest any en comptes d'obrir les casetes de pirotècnia el 5 de juny potser obrirem el dia 15"