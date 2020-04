El sector de l'oli es queixa del baix preu al que paguen el seu producte en orígen

Avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" hem volgut parlar amb el Lluis Gaya, que és cap sectorial de la Olivera de la Organització Agrària de CAtalunya.I és que ens han arribat xifres des de la Coordinadora d'Organitzacions de Ramaders i Agricultors, que diuen que la demanda d'oli ha pujat un 31%, i els preus en orígen han caigut un 15%. "Portem des de la campanya del 2017-18, en la que vam aconseguir uns bons preus pels productors, cada any pitjor. Es va deixar entrar producte de tercers païssos, i això va fer que baixés el preu de l'oli. La campanya de l'any passat es va tenir una producció alta, la qual cosa ja passa sovint amb el sector de l'oli. Aquest any hem arribat només al límit del que a nivell de país consumim, i no entenem que els preus de l'oli estiguin tan baixos. Per això demanem una taula europea i també que es posi en marxa l'enmagatzematge privat, per poder apartar producte i així intentar pujar una mica els preus, estem treballant a preus per sota del cost." Li preguntem al Lluís si l'acaparament d'oli, entre altres productes, que va a haver al principi de la pandèmia pot tenir a veure amb els preus: "Pot tenir conseqüències, però no creiem que això sigui massa important. És lògic que la gent intenti comprar productes, però això no és cap problema. A casa nostra totes les necessitats d'alimentació han d'estar cobertes. Si que va haver un repunt de vendes d'oli durant uns dies, pero això no va variar els preus que cobrem els productors. Estem denunciant que hi ha un problema d'especulació. Els que fan el servei de distribució, d'envasament, potser es veuen beneficiats si el preu al consumidor pujar, però a nosaltres no ens puja el preu"