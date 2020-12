El sector de l'oci nocturn, el més castigat per la pandèmia

Avui volem saber en quina situació estan en aquests moments les sales d'oci nocturn a Barcelona, i per fer-ho parlem amb el Joaquim Boadas, que és secretari General de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, que ens explica com està el sector: "El sector cada dia està pitjor, està a les últimes. No arriben les ajudes de l'Estat, no se suspenen ni tan sols els tributs, les empreses estan estrangulades financièrament parlant, i al mateix temps les ajudes que s'aproven per part de la Generalitat no són suficients, hem de recordar que el sector porta ara mateix 9 mesos tancats, sense facturar ni una sola nit. La situació és molt preocupant, i a més a Catalunya no es possibilita que els locals d'oci nocturn treballin com a restauració, com a bars i restaurants, a diferència d'altres comunitats com Madrid, València o Castella i Lleó, i això ens està impossibilitant que el sector es recuperi". Demà dissabte es fa una prova pilot a la Sala Apolo de Barcelona: "És una prova pilot amb els tests ràpids, els tests d'antígens, i nosaltres sempre hem defensat que aquesta és una fòrmula que s'hauria d'intentar implementar de forma més continuada. Si hi ha avenços científics s'haurien d'intentar aplicar per ajudar a aquests sectors més perjudicats per la pandèmia. Podem dir que el sector de l'oci nocturn és el més perjudicat, és el primer que va tancar i el darrer que obrirà en condicions normals, per tant hem de buscar fòrmules per compatibilitzar la salut amb la recuperació econòmica, per això és important aquesta prova pilot, i els seus resultats ens oferiran dades sobre com poden tornar a obrir mica en mica"