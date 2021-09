El sector de l'oci nocturn en estat de desesperació

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha lamentat la decisió que ha pres aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha rebutjat les mesures cautelars per reobrir l'oci nocturn més enllà de les 00.30 h.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM.

Boadas, ha assegurat que el sector acatarà la decisió, però que en cap cas la comparteix, i afegeix que aquesta continuarà afavorint la celebració "generalitzada" de botellots i festes il·legals a tot Catalunya. "Només quedarà l'oci nocturn descontrolat", comenta. La patronal reconeix que se sent "decebuda" i es planteja recórrer a la resolució a través d'un recurs de reposició.

Segons Boadas, és "preocupant" que els mateixos criteris que s'han tingut en compte per aixecar el toc de queda a Catalunya no puguin ser utilitzats per flexibilitzar l'oci nocturn. "Si es flexibilitzen les restriccions de drets fonamentals per una millora dels indicadors, aquesta millora també ha de beneficiar a les restriccions d'altres drets", ha subratllat.

Novament, el secretari general de la Fecasarm ha exigit a la Generalitat que modifiqui el pla d'actuació dins el sector de l'oci nocturn per garantir la seguretat a les sales de ball i discoteques. Una de les mesures més destacades passa per restringir l'entrada als locals a totes aquelles persones que no presentin un test negatiu, que no hagin passat la malalta o que no tinguin la pauta de vacunació completa.

Finalment, Boadas ha demanat al Govern que impulsi una nova línia d'ajudes per a l'oci nocturn, que fins ara han estat "molt minsos". "Només s'han aprovat ajudes per 40 MEUR quan les pèrdues han estat de 5.500 MEUR", ha destacat.

El Govern celebra l'aval del TSJC

Per la seva part el Govern ha celebrat aquest dijous que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) hagi acceptat les seves al·legacions pel que fa a l'obertura de l'oci nocturn a curt termini. En aquest sentit, ha insistit que encara cal "prudència i precaució", perquè encara hi ha un important nombre de persones ingressades a l'UCI.

La secretaria general de Salut, Meritxell Masó, ha admès que són conscients del "malestar" del sector i que treballaran per poder-los facilitar l'obertura "com més aviat millor".