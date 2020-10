El sector de l'oci nocturn diu "prou" i comença una acampada a Plaça Sant Jaume

La plataforma "Som Oci Nocturn" s'ha manifestat i ha fet una acampada a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Els motius els hi preguntem al Toni Vera, que és portaveu de FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. Ells ens diu que "portem 7 mesos sense cap tipus d'activitat i estem tancats per decret a causa de la pandèmia. Però el gran obstable que ens trobem és que aquests set mesos no van acompanyats de cap pla de rescat sectorial ni de cap tipus de mesura ni ajuda, i és una crisi sanitària, que s'ha de tractar com a tal, però també s'han de donar respostes económiques, i no rebem cap resposta per part del Gobierno de Espanya, tampoc rebem cap resposta per part del Govern de la Generalitat, i el sector ha pres la determinació de elevar les seves protestes a la via pública. Ens hem manisfestat i estarem acampats fins que ens donin algun tipus de solució. Ara mateix estan havent reunions, però per part dels governs s'ha triat un model convivencial amb el virus. Però si hem de conviure ho hem de fet tots.No es pot expulsar del joc econòmic a un sector que representa un 2% del PIB. En aquest decret on se'ns obliga a tancar, la causa és "epidèmia", però no s'especifica res més. Nosaltres pensem que som més part de la solució que del problema. La nostra infraestructura ens permet portar un control d'aforament, prendre temperatura... de fet quan vam sortir de la fase 3, tot just després de Sant Joan i vam poder tornar a obrir, era més difícil entrar a una discoteca que no a un centre sanitari. Es compleixen molts requeriments a l'hora de l'entrada i teníem totalment controlat al personal que assitia, i anar a una discoteca era segur. No hi ha res 100% segur, però nosaltres compliem un protocol acceptat pel Ministeri de Sanitat.