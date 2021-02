El sector funerari català demana que el seus treballadors siguin vacunats com a personal prioritari

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de la covid en el sector funerari català. L'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat), que representa al 90% dels serveis funeraris de Catalunya, ha reclamat aquest dilluns que la Conselleria de Salut de la Generalitat inclogui al seu personal en els grups preferents de vacunació per la pandèmia del coronavirus. Hem parlat del tema amb el president d'ASFUNCAT, Josep Maria Mons. En un comunicat, Asfuncat ha afirmat que actualment les baixes provocades pel coronavirus ja superen el 10% del total dels treballadors del sector, i ha afegit que, a l'ésser un servei essencial, un eventual tancament per contagi d'una funerària "podria suposar el bloqueig d'un servei absolutament essencial". Ha assenyalat que es tracta d'un col·lectiu que diàriament posen en risc la seva salut, ha subratllat que amb la vacunació de 1.200 professionals es cobriria la totalitat del sector a Catalunya i ha remarcat que Salut de Madrid ja ha inclòs a aquest sector en el seu programa de vacunació. Josep M. Muns ha recordar que des del 25 de gener que es van posar en contacte amb la Conselleria de Salut de la Generalitat no han rebut cap resposta. Asfuncat ha mostrat la seva preocupació per no ser inclosos en els grups de vacunació, i ha recordat que mantenen un "inevitable contacte físic" amb difunts a causa del coronavirus quan es fa la recollida de cossos, així com en la relació amb els seus familiars durant el procés de contractació. El president d'Asfuncat, Josep M. Muns, tambè ha recordat que la pimera onada de pandèmia va ser molt dura i que per sort les coses han canviat amb el temps.