El sector funarari desbordat: Multipliquen per cinc la seva feina habitual.

La Crisi del Coronavirus ens ha portat a que el sector funerari estigui patint, i molt, per un excés de treball, ja que per desgràcia aquesta pandèmia està provocant la mort de molta gent. Com està visquent el sector funerari a Catalunya aquesta pandèmia ? Per contestar a aquesta pregunta volem saludar a Josep Maria Pons és president de l'Associació d'Empreses Funeràries de Catalunya: "Estem tenint una quantitat de feina molt elevada, i desigual, ja que hi ha moltes zones de Catalunya on l'afectació està sent molt més elevada que la mitjana. Estem multiplicant per 3, 4 i fins i tot per 5 el nostre volum habitual de feina. També hem de tenir en compte que al haver-se prohibit la celebració de cerimònies i sales de vetlla, estem molt focalitzats en fer recollides en centres hospitalaris, domicilis i residències. No podem atendre a les famílies com en aquests moments es necessita, no es pot escoltar a les famílies. Aquesta atenció de forma telefònica limita molt, clar". El Josep Maria ens explica que en tots els anys que porta treballant al sector funerari, mai havia viscur una situació com aquesta: "Jo porto 30 anys en aquest sector i mai he viscut res semblant, ni tan sols hagués imaginat que podria succeir. Si que hem viscut situacions de molta feina, d'haver de contractar més gent, però aquesta situació en que les famílies no poden acomiadar-se del difunt, no ho havia imaginat mai. El pitjor és la solitut en la que estem treballat, només amb els difunts, no amb les famílies, i no poder atendre a les famílies és molt dur. Han sortit notícies a premsa que ens han fet molt de mal, i puc negar rotundament que des del sector hi hagi hagut un abús i un aprofitament d'aquesta situació"