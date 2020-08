El sector firaire reclama tornar a l'activitat per evitar el tancament definitiu de moltes empreses

El sector firaire reclama tornar a l'activitat amb les mesures de seguretat adients després del "contundent" impacte de la crisi del coronavirus. "Demanem als ajuntaments que, encara que hagin anul·lat les festes majors, puguem instal·lar el parc d'atraccions i donar aire a aquest sector, que està molt perjudicat", ha assegurat el portaveu del Gremi de Firaires a Girona, Hugo Castillo.

A Catalunya, entre 4.000 i 5.000 famílies viuen "íntegrament" del sector. Aquest està format bàsicament per petites, mitjanes empreses i autònoms, algunes de les quals hauran de tancar definitivament si no poden treballar aquest any.

El sector reclama les fires i festes majors com espais segurs i reclama poder treballar.

El sector ha assegurat que porta pràcticament vuit mesos sense facturar i ha recordat les elevades despeses de manteniment de les empreses i autònoms firaires.

Entre les mesures de seguretat, el sector proposa marcar el perímetre al voltant del recinte per controlar l'aforament i senyalitzar els carrers amb uns únics vials d'entrada i sortida. A més, els clients haurien de portar mascaretes, utilitzar gel hidroalcohòlic i mantenir les distàncies de seguretat.

Es reclama a les administracions ajuda "urgent" per evitar el tancament de moltes empreses del sector. Els firaires asseguren que la situació és "insostenible" i recorden que la crisi del coronavirus ha tingut un impacte "molt contundent" en el sector.

"La situació és crítica, avui dia, principis d'agost, no ens han deixat demostrar que la fira és segura." explica Marcos Orus, president de l'associació de firaires de Catalunya.

"Hem fet un gran esforç d'adaptació per a ser menystinguts" afirma Marcos "la Generalitat no ens ha ajudat, mentre existeixen plans per a altres sectors menys per al nostre. Elaborem un que enviem al departament i ni tan sols hem tingut una resposta de l'administració. Estem discriminats d'una manera descarada". conclou.