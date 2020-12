El sector digital és el que més creix a Catalunya aquest 2020

Avui volem parlar de feina digital, i és que les empreses de noves tecnologies estan tenint ara, en plena pandèmia,quan més difícil és trobar feina, dificultats per trobar treballadors formats en l'àmbit digital, i fins i tot estan buscant aquests perfils digitals fora d'Espanya. Parlem del sector "TIC", el sector de les tecnologies, de la informació i de la comunicació. El Jordi Arrufí és responsable del programa de Talent Digital de la Mobile World Capital, que ens diu que "El sector digital està molt viu, és un dels sectors que està sent tractor i està generant molta ocupació. Durant els mesos més durs de la pandèmia, entre el març i el maig, es van oferir més de 5.500 llocs de treball, i a tota Catalunya el sector tecnològic, entre gener i septembre, ha crescut en 14.000 nous professionals. De fet és l'únic sector, juntament amb el sanitari, per motius obvis, que ha creat ocupació neta a Catalunya aquest any". Li volem preguntar al Jordi quines són aquestes fines tant buscades al món digital: "La feina més demandada en aquest món és la de programador, els desenvolupadors de tecnologia que programen aplicacions mòbils, que tots utilitzem cada dia, que programen pàgines webs i també desenvolupadors d'allò que no veiem, per exemple quan fem una compra en un lloc de comerç electrònic cal un sistema que connecti amb un sistema financer, una manera de pagament segur, doncs tot això ho fan els desenvolupadors. Aquesta és una feina, però també hi ha altres, com els professionals de la ciberseguretat, perquè a més connectats estem també som més vulnerables, i es necessiten professionals que mantinguin a les empreses segures i protegides d'atacs cibernètics"