¿Ha canviat la normativa en el sector del taxi?

Avui a Mig dia Cope Catalunya hem parlat sobre el sector del taxi que ha estat considerat des de que va començar la crisis sanitaria com un servei essencial. Els taxis segueixen circulant per Barcelona, tot i que ho fan amb un servei molt reduït concretament a un 20%. EL que no sabem és si el BOE del passat diumenge, ha modificat aquestes circumstàncies com passat també amb els Vtc, per això avui hem convidat al programa a Tito Álvarez del sindicat de taxistes.

¿Ha canviat la normativa? Tito Álvarez: "No, nosaltres seguim igual però ja estem dissenyant un pla de xoc quan supararem la fase zero. Llavors sí que anirem paulatinament augmentant la flota. El que sí ha canviat és que ara podem portar dos passatgers, al costat del conductor no però a la part de darrere si. Els vehicles grans podem portar dos passatgers per fila. En aquest moment podem treballar 5 dies al mes.

¿Com porteu aquesta situació? Tito Álvarez: "Al final t'adaptes a tot, les ajudes ens està donant el govern ens esta ajudant que la situació sigui una mica més més suportable després d'aquesta reducció tan dràstica. També ens ha ajudat la suspensió dels prestams, la llicència del taxi i la exoneració de la quota d'autònoms, no tens ingressos però les despeses han baixat considerablement. Estem en un moment de molta incertesa amb tots aquests canvis.

¿També esteu ajudant i moltíssim a nivell solidari ,esteu portant metges,infermers, etc? Tito Álvarez:"Sí, de fet el 90% dels serveis que hem fet són sanitaris com persones grans, d'urgència... És més, els taxistes els dies que no poden treballar fan serveis solidaris gratuïts transportant personal sanitari".

¿Les mampares de metraquilat són obligatòries els taxis? Tito Álvarez: " No, són recomanacions. El que sí que és veritat és que el material no pot ser de metraquilat, te que ser d'un material més flexible per si hi ha un accident."