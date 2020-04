El sector del llibre: "Estem sense parades, però no estem parats"

L'any passat, el 2019, van sortir als carrers de Barcelona un milió de persones per la diada de Sant Jordi. I es van vendre 1.6 milions de llibres i es van facturar més de 22 milions d'euros. Avui volem saludar al Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb qui hem volgut preguntar-li com creu que anirà aquesta diada tan extranya degut al confinament: "És un Sant Jordi molt extrany, mai havia passat a tota la història, mai. Ni tan sols a la Guerra Civil. Però precissament per això, editors, distribuidors i llibreters ja vam dir que no volem renunciar a la festa. Omplir les places i els carrers no ho podrem fer, ho farem més endavant. Avui no hi ha dia del llibre, però és Sant Jordi. Estem sense parades, però no estem parats. No té sentit comparar aquest any amb l'any anterior, tothom està tancat a casa". Hi han moltes iniciatives, els llibreters malgrat tot estan fent moltes coses perquè el llibre continui viu: "Sí, clar, no ens rendim. Quan tot això costarà recuperar el pols normal de la vida amb totes les activitats. Malgrat les xifres tan dolentes que estem vivint i la catàstrofe econòmica, no ens hem de rendir. El missatges és quedem-nos a casa, i tant, ajudem-nos entre tots, però això no vol dir que parem. Per salut hem baixat la persiana, però internet ens permet continuar fent presentacions, mantenir els clubs de lectura, fer xerrades amb autors... els llibres es continuen venent. Avui aquest llibre que volem regalar el podem comprar igualment. Avui és el dia en que hem de matar a aquest drac. Ja tornarem a omplir els carrers més endavant"